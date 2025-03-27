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01:18, 27 марта 2025Экономика

США введут пошлины на собранные за рубежом автомобили

Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на автомобили, собранные за рубежом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за рубежом. Его слова передает РИА Новости.

Американский лидер рассказал, что таким образом хочет добиться того, чтобы компании возвращали свое производство в США. Он пояснил, что машины, произведенные в Соединенных Штатах, облагаться пошлиной не будут.

«Компании возвращаются в Америку, чтобы не платить пошлины. Они уже ищут площадки для строительства своих заводов», — отметил Трамп, добавив, что Honda уже начала строить завод в штате Индиана.

Президент уточнил, что соответствующий указ вступит в силу с 2 апреля. С 3 апреля начнется взимание пошлин.

Министр финансов Франции Эрик Ломбар ранее назвал глупой экономическую политику Трампа. Это произошло после того, как президент США пригрозил ввести тариф в размере 200 процентов на алкоголь, поставляемый из Европы.

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