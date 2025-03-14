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11:53, 14 марта 2025Мир

В Европе назвали политику Трампа глупой

Министр финансов Франции Эрик Ломбар: Торговая война Трампа глупая
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Эрик Ломбар

Эрик Ломбар. Фото: Stephane De Sakutin / Reuters

Торговая война президента США Дональда Трампа является «глупой». Об этом заявил министр финансов Франции Эрик Ломбар после угрозы введения 200-процентных пошлин на импорт алкоголя из Европейского союза (ЕС), сообщает Newsweek.

«Это глупая война, но если мы хотим вести переговоры, нам необходимо быть в равных условиях, поэтому мы также повысим тарифы», — отметил политик.

13 марта президент США пригрозил ввести тариф в размере 200 процентов на алкоголь, поставляемый из Европы. Это стало ответом на объявление ЕС о ввозной пошлине в 50 процентов на американский виски.

10 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25 процентов на все поставки стали и алюминия в США. Решение вступило в силу 12 марта.

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