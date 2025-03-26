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07:44, 26 марта 2025Экономика

Трамп назвал обчистившие США страны

Трамп: Страны Евросоюза обчистили США и оказались хуже врагов
Кирилл Луцюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США согласились сделать исключения для некоторых стран в вопросе о пошлинах. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его процитировало агентство Newsmax.

Глава Белого дома напомнил, что приостановил до 2 апреля введение пошлин на товары из Канады и Мексики, но призвал не ждать слишком большого количества исключений. Кроме того, он обвинил другие государства в том, что они 45 лет «обдирали» США, в то время как последние были мягкими и слабыми. Именно в этом причина долга в 36 триллионов.

В настоящее время Трамп собирается вернуть большую часть этих денег, тем более, что так называемые друзья США оказались хуже врагов. Например, это касается Европейского союза, который по словам Трампа, обчистил Америку. Похожим образом вел себя Китай.

Ранее сообщалось, что Индия согласилась пошлины на 55 процентов товаров, поставляемых из США. В настоящее время они облагаются тарифом от 5 до 30 процентов.

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