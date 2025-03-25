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15:58, 25 марта 2025Экономика

Индия решила уступить Трампу в споре о пошлинах

Reuters: Индия согласилась снизить пошлины на 55 процентов товаров из США
Кирилл Луцюк

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Индия нашла способ избежать американских тарифов на ее продукцию. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на источники в правительстве этой южноазиатской страны.

Речь идет об американском импорте на 23 миллиарда долларов. В соответствии с разрабатываемым соглашением Нью-Дели открыт к тому, чтобы снизить пошлины на 55 процентов товаров, поставляемых из США. В настоящее время они облагаются тарифом от 5 до 30 процентов.

Причиной такой уступчивости стали результаты анализа, который показал, что пошлины, которыми президент США Дональд Трамп пригрозил торговым партнерам его страны, могли бы затронуть 87 процентов всего индийского экспорта, идущего в Соединенные Штаты, общей стоимостью 66 миллиардов долларов.

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По данным Всемирной торговой организации, средний торговый тариф США составил около 2,2 процента, тогда как у Индии — 12 процентов. У США дефицит торгового баланса с Индией оценивается в 45,6 миллиарда долларов.

В свою очередь, Трамп уже успел назвать Индию «королем пошлин» и призвал ее не ждать пощады. В Нью-Дели заявили, что не хотят терять такого торгового партнера, как США.

Вначале марта появилась информация, что Индия согласилась снизить пошлины на автомобили из США, рассчитывая таким образом уклониться от торговой войны. Эксперты Bloomberg полагают, что Индия окажется одной из тех стран, которые пострадают от политики Трампа особенно сильно.

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