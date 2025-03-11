Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:36, 11 марта 2025Экономика

Индия согласилась снизить пошлины на товары из США ради избежания торговой войны

The Hindustan Times: Индия согласилась снизить тарифы на бурбон и горох из США
Вячеслав Агапов

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Индия согласилась снизить пошлины на автомобили из США ради избежания торговой войны. Об этом сообщает The Hindustan Times.

Во время саммита премьер-министра Нарендры Моди с президентом США Дональдом Трампом индийская сторона выразила готовность пойти на глубокое снижение тарифов, в том числе на некоторые сельскохозяйственные товары, чтобы помочь увеличить товарооборот странами до 500 миллиардов долларов к 2030 году.

Нью-Дели готовится снизить пошлины на мотоциклы премиум-класса со 110 до 100 процентов и на американский бурбон с 50 до 30 процентов, а также установить нулевые тарифы на импорт определенных объемов чечевицы и гороха.

«Индия взимает с нас огромные пошлины, просто огромные. В Индии ничего не продашь. <...> Но теперь они хотят значительно снизить пошлины», — отметил президент США Дональд Трамп

Ранее индийская сторона заявила о масштабном сокращении импорта автомобилей, химикатов, электроники, фармацевтических препаратов и медицинского оборудования для многоотраслевой двусторонней торговли с США, чтобы быть менее уязвимой в потенциальной торговой войне. В качестве рычага давления Индия выделила области, в которых у США наблюдается положительное сальдо торгового баланса со значительным экспортом в третью по величине экономику Азии.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал новые пошлины на импортные товары, которые вступят в силу с 2 апреля, справедливыми, поскольку такие страны, как Китай, Бразилия, Индия, Мексика, Канада, и ЕС десятилетиями взимали пошлины с американских товаров.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Отбита самая массированная атака дронов ВСУ на Москву. Собянин заявил, что сбиты сотни беспилотников

    Воробьев раскрыл подробности о пострадавших в результате атак БПЛА под Москвой

    В одном аэропорту Москвы сняли ограничения на полеты

    Жители Подмосковья рассказали об атаке дронов ВСУ

    Директор Пугачевой ответила на обвинения в покушении на главу ФПБК

    Голландец описал свое купание в проруби фразой «русские издеваются надо мной»

    Уехавший из России комик женился в Европе

    Москвичам пообещали апрельское тепло

    За голову бывшего участника олимпийских игр назначили награду в 900 миллионов рублей

    Российский боец рассказал о бегстве ВСУ из-под Суджи из страха перед окружением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше