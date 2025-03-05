Трамп пожаловался на несправедливое отношение к США

Трамп: Евросоюз и Китай десятилетиями вводили против США несправедливые пошлины

Со второго апреля США введут новые пошлины на импортные товары. Об этом заявил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

Тем, кто производит товары не в США, Трамп пригрозил довольно значительными тарифами и напомнил, что другие страны десятилетиями взимали пошлины с американских товаров. К числу таких государств президент отнес Европейский союз, Китай, Бразилию, Индию, Мексику и Канаду и пожаловался на крайнюю несправедливость такого отношения.

«Что бы они ни наложили на нас, мы наложим на них. Это будет взаимное действие: что бы они ни сделали, мы ответим тем же», — подчеркнул президент.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о торговой войне, которую его стране объявили США. В такой ситуации, как пояснил глава правительства Оттаве не оставалось ничего другого, кроме как нанести США ответный удар. Как следствие, с 4 марта тарифы на ввоз американских товаров в Канаду составят 25 процентов от их таможенной стоимости. Кроме того, Трюдо назвал пошлины США пошлины противоречащими нормам международной торговли.