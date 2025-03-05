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07:21, 5 марта 2025Экономика

Трамп пожаловался на несправедливое отношение к США

Трамп: Евросоюз и Китай десятилетиями вводили против США несправедливые пошлины
Кирилл Луцюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Со второго апреля США введут новые пошлины на импортные товары. Об этом заявил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

Тем, кто производит товары не в США, Трамп пригрозил довольно значительными тарифами и напомнил, что другие страны десятилетиями взимали пошлины с американских товаров. К числу таких государств президент отнес Европейский союз, Китай, Бразилию, Индию, Мексику и Канаду и пожаловался на крайнюю несправедливость такого отношения.

«Что бы они ни наложили на нас, мы наложим на них. Это будет взаимное действие: что бы они ни сделали, мы ответим тем же», — подчеркнул президент.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о торговой войне, которую его стране объявили США. В такой ситуации, как пояснил глава правительства Оттаве не оставалось ничего другого, кроме как нанести США ответный удар. Как следствие, с 4 марта тарифы на ввоз американских товаров в Канаду составят 25 процентов от их таможенной стоимости. Кроме того, Трюдо назвал пошлины США пошлины противоречащими нормам международной торговли.

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