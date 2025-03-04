Канада нанесла США ответный торговый удар

Премьер Канады Трюдо объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из США

Власти США во главе с президентом страны Дональдом Трампом объявили во вторник, 4 марта, торговую войну Канаде. Об ответном торговом ударе Вашингтону заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, его слова приводит ТАСС.

Агрессивную политику Трампа в отношении Канады он назвал неприемлемой, так как североамериканское государство является «ближайшим партнером и союзником» США. В подобных условиях Оттаве не оставалось иного выхода, кроме как нанести Вашингтону ответный торговый удар, отметил премьер-министр.

С 4 марта тарифы на ввоз американских товаров в Канаду составят 25 процентов от их таможенной стоимости. Речь идет о продукции на общую сумму в 155 миллиардов канадских долларов (порядка 107,4 миллиарда долларов США), пояснил Трюдо.

Он уточнил, что Канада считает введенные против нее таможенные пошлины противоречащими нормам международной торговли. На этом фоне власти страны подали соответствующий иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). «Сегодня США начали торговую войну против Канады», — заключил Трюдо в ходе пресс-конференции.

Власти США ввели пошлины на импорт товаров из Канады, ставки составят 25 процентов от таможенной стоимости. Исключением стали энергоресурсы, поставлять которые в Соединенные Штаты можно будет по ставке в 10 процентов. Аналогичные пошлины в размере 25 процентов Белый дом ввел в отношении продукции из Мексики.

В свою очередь, китайские экспортеры с 4 марта должны будут уплачивать 20-процентные сборы. Подобные меры Трамп объяснил непрекращающимся наркотрафиком в США из вышеуказанных стран. Из Канады и Мексики, отметил он, продолжают поступать значительные объемы фентанила. Китай Трамп обвинил в неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов.