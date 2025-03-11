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14:35, 11 марта 2025Экономика

Названа одна из главных жертв тарифной политики Трампа

Bloomberg: Из-за пошлин Трампа Индию ждут дефляция и спад инвестиций
Кирилл Луцюк

Фото: Hu Yousong / Globallookpress.com

Немного стран пострадают так сильно, как Индия, если президент США Дональд Трамп продолжит вводить повышенные пошлины на импорт. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Оно напомнило, что Индия взимает одни из самых высоких в мире пошлин на импортные товары. Они намного превышают те, уплаты которых в настоящее время требуют в США. Между тем последние являются для Индии крупнейшим экспортным рынком, покупая ее товаров больше чем на 87 миллиардов долларов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пошел на уступки, чтобы умилостивить Трампа, и снизил некоторые пошлины на американские товары, но США хотят большего. В Белом доме недовольны тем, что американским компаниям непросто попасть на индийский рынок. Например, для сильно защищенного сельскохозяйственного сектора Индии средняя тарифная ставка составляет 39 процентов. Это почти в восемь раз выше, чем в США.

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Как пишет издание, пошлины Трампа способны оказать дефляционное воздействие на индийскую экономику, а неопределенность относительно их внедрения может помешать частным инвестициям. Это обернется замедлением экономики этой азиатской страны, которая и так страдает от слабого потребительского доверия и вялых инвестиций в бизнес. В свою очередь, правительство Индии прогнозирует, что в этом финансовом году экономика вырастет всего на 6,5 процента. Это будет самый слабый темп почти за четыре года.

В такой ситуации правительство Индии уже начало кардинально перестраивать свой тарифный режим, сократив пошлины примерно на 8500 промышленных товаров.

Ранее сообщалось, что Индия согласилась снизить пошлины на автомобили из США, надеясь таким образом избежать торговой войны.

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