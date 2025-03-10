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08:07, 10 марта 2025Экономика

Китай применил мощное и недорогое оружие в торговой войне с США

Bloomberg: Китай ввел пошлины на сельскохозяйственные товары из США
Кирилл Луцюк

Фото: Ricardo / Unsplash

Китайские пошлины на американские сельскохозяйственные продукты официально вступили в силу. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Это стало очередным ответом на разворачивающуюся торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира. Издание подчеркивает, что готовность Китая использовать продовольствие в качестве контрмеры против США говорит об успехах КНР в повышении сельскохозяйственной самодостаточности.

Пошлины составляют от 10 до 15 процентов. Они распространяются на такие товары как зерно, белки, хлопок и свежие продукты. Вдобавок полностью прекратились закупки американской сои и древесины.

Как пишет издание, решив ударить по американским сельскохозяйственным товарам, Пекин применил одно из самых мощных и недорогих видов оружия в своем торговом арсенале.

Ранее сообщалось, что Китай пожаловался на США во Всемирную торговую организацию. Причиной этого стало введение Вашингтоном повышенных пошлин на китайский импорт.

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