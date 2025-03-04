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09:26, 4 марта 2025Экономика

Китай нашел способ защититься от пошлин США

Минкоммерции КНР: Китай подал иск в ВТО из-за новых пошлин США
Кирилл Луцюк

Фото: Florence Lo / Reuters

Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на тарифную политику властей США. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

Ведомство напомнило, что 3 марта Вашингтон объявил, что к изначальным 10-процентным пошлинам на соответствующие китайские товары будут введены дополнительные 10-процентные пошлины. В связи с этим Пекин решил обратиться в ВТО, чтобы «отстоять свои законные права, защитить многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок».

Ранее сообщалось, что Китай уже неоднократно жаловался в ВТО на действия некоторых стран. Так, в августе 2024 года он обращался в этот международный институт в связи с пошлинами Евросоюза на электрокары. В сентябре того же года стало известно об аналогичном иске против Канады, которая ввела пошлины на китайские электромобили, сталь и алюминий.

Однако есть основания полагать, что ВТО не поможет Китаю отстоять его интересы. США уже не первый год блокируют работу этой организации, не позволяя выбирать судей в апелляционную комиссию. Таким образом, даже если ВТО примет какое-то решение, то апелляция остановит его исполнение на неопределенный срок.

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