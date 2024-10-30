Китай пожаловался в ВТО на действия Европы

Китай направил жалобу в ВТО по поводу тарифов ЕС на импорт электромобилей из КНР

Министерство промышленности Китая направило жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу тарифов Евросоюза на импорт китайских электромобилей, введенных по результатам антидемпингового расследования. Об этом сообщает Global Times.

Пекин указал, что не согласен и не приемлет действия Брюсселя и потребовал от ВТО принять меры. По оценке ведомства, Европа провела свое расследование необъективно и несправедливо, а его целью являлся торговый протекционизм.

Евроомиссия сообщила о предварительном введении дополнительных пошлин на китайские электрокары в июне этого года. В октябре страны ЕС одобрили сборы в размере от 17 до 38 процентов в зависимости от производителя. Накануне, 29 октября, Еврокомиссия установила окончательные дополнительные пошлины в размере до 35,3 процента.

Ранее Китай ответил на эти действия повышением пошлин на европейский бренди, что возмутило Францию, а также готовностью ввести пошлины на автомобили из Европы с большим объемом двигателя.

Также Пекин подал аналогичные жалобы на США и Канаду, которые ввели 100-процентные пошлины на электромобили. Как и в случае с ЕС, китайские власти обвинили партнеров в протекционизме.

Между тем вероятность наступления последствий после таких исков минимальна. Дело в том, что США уже много лет блокируют работу ВТО, не позволяя выбрать судей в апелляционную комиссию. Даже если организация и примет какое-то решение, то апелляция приостанавливает его исполнение на неопределенный срок. Поводом для такого подхода Вашингтона стала уверенность, что ВТО всегда принимает сторону Китая.