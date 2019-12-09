США всерьез решили развалить ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) может пасть жертвой противостояния США с остальными ее членами, включая Европу и Китай. В Вашингтоне решили развалить ВТО, парализовав его деятельность, пишет The Wall Street Journal.

Во вторник, 10 декабря, на пенсию уйдут двое судей Апелляционного суда ВТО — это конечная инстанция для разрешения возникающих между членами организации споров.

В суде должны заседать семь арбитров, но так как США уже два года блокируют выборы новых судей, их осталось всего трое. Со среды, 11 декабря, там будет лишь один арбитр, и он не сможет выносить правомочные решения.

США неоднократно жаловались на вердикты Апелляционного суда. По мнению Белого дома, арбитры постоянно превышали свои полномочия. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер даже сравнивал деятельность органа с «юридическим активизмом», поскольку арбитры, по его мнению, намеренно занимали сторону Китая в его судебных разбирательствах против Соединенных Штатов.

Материалы по теме На крыльях войны США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты

Блокировка Апелляционного суда не помешает выносить ВТО те или иные решения. Однако проигравшая сторона может обжаловать вердикт и продолжать свои признанные незаконными практики сколь угодно долго.

Евросоюз пытается сохранить дееспособность организации и предложил остальным ее участникам создать временный суд, основанный на правилах ВТО. Его решения предложено считать обязательными для всех, кто согласится с этим. С этой идеей согласились Канада и Норвегия, другие страны, среди которых Россия и Китай, пока оценивают это предложение. США выступают категорически против такого делегирования полномочий.

В целом противоречия по поводу Апелляционного суда ВТО между Европой и США выглядят серьезными. Если в Брюсселе хотели бы видеть этот орган в качестве глобального арбитра, то Вашингтон настаивает на созыве нового состава арбитража на каждое дело. Другими словами, США, в отличие от ЕС, хотят резко ограничить роль Апелляционного суда.

Одним из способов завершить рассмотрение текущих дел могли бы стать письменные заявления уходящих на пенсию судей с просьбой отложить отставку. Но представляющий США Томас Грэхем уже объявил, что не намерен делать это, пока свои полномочия не сложит директор апелляционного органа Вернер Здуц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!