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Трамп пригрозил выйти из ВТО

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если та не улучшит свою работу. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в ВТО с США «очень плохо» обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо «измениться». В частности, он назвал предложение Евросоюза по тарифам на автомобили «недостаточно хорошим».

1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы. Россия и другие члены ВТО инициировали спор с США. 25 июля Евросоюз все же пошел на уступки Трампу, согласившись увеличить импорт сжиженного газа в Европу, снизить промышленные тарифы и импортировать больше американской сельскохозяйственной продукции.

29 августа США пожаловались в ВТО на Россию из-за ответных пошлин, которые Москва ввела в отношении ряда американских товаров после аналогичных шагов Вашингтона. Российское правительство в начале июля одобрило введение заградительных пошлин против США, повысив тарифы на ряд товаров. Размер пошлин был установлен в диапазоне от 25 до 40 процентов. 5 августа решение вступило в силу.

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