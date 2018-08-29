США нанесли новый удар в торговой войне с Россией

США направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на проведение консультаций с Россией по поводу пошлин, которые она 5 августа ввела в отношении ряда американских товаров. Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что данная процедура — первый шаг в рамках подачи иска. Американская сторона указывает, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО. Кроме того, российские ставки выше максимально допустимых.

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В Минэкономразвития уже прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что Москва действует в рамках норм ВТО.

Российское правительство в начале июля одобрило введение заградительных пошлин против США, повысив тарифы на ряд товаров. Размер пошлин был установлен в диапазоне от 25 до 40 процентов. 5 августа решение вступило в силу.

Ограничения затронут строительную и дорожную технику, оборудование для нефтегазовой отрасли и металлургии, а также оптоволокно. Российские меры стали зеркальным ответом на американские пошлины на поставки стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно.

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