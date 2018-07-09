Российский ответ в торговой войне против США оказался бесполезным

Подписанное премьером Дмитрием Медведевым 6 июля постановление о повышенных пошлинах на часть американского импорта оказалось символическим. Об этом сообщает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».

В частности, ущерб от американских пошлин Минэкономразвития оценивает в 537,6 миллиона долларов, в то время как дополнительные доходы от введенных контрмер составят 87,6 миллиона долларов. Кроме того, введенные российской стороной пошлины, по подсчетам экспертов, затронут менее трех процентов всего американского экспорта в Россию.

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Сотрудники трех из пяти крупнейших в России металлургических компаний говорят, что сокращение поставок из США указанного в постановлении оборудования на них никак не скажется, поскольку они используют технику из России и Белоруссии.

Ранее российское правительство одобрило введение заградительных пошлин против США. Ограничения затронут строительную и дорожную технику, оборудование для нефтегазовой отрасли и металлургии, а также оптоволокно. Размер пошлин будет колебаться в диапазоне от 25 до 40 процентов.

Российские меры стали зеркальным ответом на американские пошлины на поставки стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно.

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