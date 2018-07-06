Россия нанесла удар в торговой войне против США

Российское правительство одобрило введение заградительных пошлин против США, повысив тарифы на ряд товаров. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Ограничения затронут строительную и дорожную технику, оборудование для нефтегазовой отрасли и металлургии, а также оптоволокно. Размер пошлин будет колебаться в диапазоне от 25 до 40 процентов, дополнительные доходы от пошлин составят 87,6 миллиона долларов в год.

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«Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40 процентов от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России. В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно», — приводятся в сообщении слова министра экономического развития Максима Орешкина.

Кроме того, власти намерены инициировать международное разбирательство против США в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), по итогам которого против США могут быть введены новые пошлины, уже на 450 миллионов долларов в год. Российские меры стали зеркальным ответом на американские пошлины на поставки стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно. Потери России от американских пошлин оцениваются в 537,6 миллиона долларов в год.

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