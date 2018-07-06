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В торговой войне появились новые жертвы

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Китайский производитель смартфонов ZTE сменил руководство по требованию властей США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании, направленные Гонконгской бирже.

Компания уволила главного исполнительного директора (CEO) и еще пятерых топ-менеджеров, включая финансового директора. Все они больше не будут занимать никаких постов в ZTE. Чжао Сяньмина во главе корпорации сменил бывший президент телекоммуникационного и облачного подразделения Сю Цзыян. Новым финансовым директором стала Ли Ин, до этого занимавшая должность вице-президента финансового департамента.

В январе США наложили на ZTE санкции за запрещенные поставки в Иран и КНДР — ей выписали штраф в 1,2 миллиарда долларов. Часть этой суммы было разрешено выплатить с отсрочкой.

В апреле Минфин США заявил, что ZTE не выполняет всех условий заключенного с Вашингтоном соглашения. Компании было запрещено в течение семи лет закупать продукцию американских производителей. После этого она объявила о приостановке операционной деятельности. При этом отмечалось, что она имеет необходимый финансовый запас и намерена выполнять все свои обязательства.

Ограничения совпали по времени с торговой войной, начатой США против Китая, Евросоюза, Канады, Мексики и ряда других стран.

22 мая стало известно, что США и Китай согласовали условия снятия запрета. Для этого ZTE должна была провести масштабные перестановки в руководстве.

4 июля американский Минфин разрешил ZTE частично возобновить операции. Компания обязалась полностью выполнить требования властей к 1 августа.

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