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Рассекречен отмененный смартфон Samsung

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В сети появились изображения складного смартфона Samsung, который разрабатывали в 2015-2016 годах. Фотографии отмененного телефона опубликовали в Twitter.

Смартфон под кодовым названием Project V (SM-G929F) имеет два экрана на передней и задней стенке, соединенные петлями. Все органы управления, динамик и камера находились на основном экране и при необходимости пользователь мог развернуть второй экран, получив вдвое большую диагональ. Конструкция телефона напоминает ZTE Axon M, который также имел два дисплея и был представлен в 2017 году.

В результате разработку смартфона отменили, однако, судя по утечкам, Samsung продолжает работу над сгибающимся смартфоном. Так, на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе компания провела закрытую презентацию телефона Galaxy X. Присутствовавший там источник сообщил, что корпорация создала 7,3-дюймовый складной дисплей и планирует начать его производство в 2018 году.

Ожидается, что Samsung официально представит Galaxy X на MWC 2019 в феврале следующего года. По предварительной информации, он будет стоить 1850 долларов.

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