Опубликованы фотографии отмененного планшета Nokia

В сети опубликовали реальные фотографии планшета Nokia под кодовым названием Mercury. Устройство должно было выйти в 2014-2015 годах, пишет PhoneArena.

Планшет работает под управлением Windows RT. Устройство получило восьмидюймовый дисплей, четырехъядерный процессор Intel Atom Z3795 с тактовой частотой 1,6 гигагерца и два гигабайта оперативной памяти. По неизвестным причинам Microsoft отменила выход Nokia Mercury.

В конце мая в сети также появилась информация об отмененном смартфоне Nokia RX-100, который планировалось выпустить в 2012 году. Девайс имеет трехдюймовый AMOLED-дисплей, два гигабайта оперативной памяти и процессор Snapdragon S4 Plus. Также он получил физическую QWERTY-клавиатуру, а работает на Windows Phone 8.

В 2011-2012 годах Nokia начала активно сотрудничать с американским гигантом Microsoft, отказалась от поддержки собственных ОС Symbian и MeeGo, перейдя на платформу Windows Phone. Осенью 2013 года Nokia объявила о продаже своего мобильного бизнеса Microsoft. Согласно сделке, Nokia не могла выпускать смартфоны ранее IV квартала 2016 года.