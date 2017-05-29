Наука и техника
 

Рассекречен отмененный смартфон Nokia с QWERTY-клавиатурой

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В сети опубликовали фотографии смартфона Nokia RX-100, который планировалось выпустить в 2012 году. Снимки были опубликованы в социальной сети Baidu, пишет Gizmochina.

Смартфон имеет полноценную физическую QWERTY-клавиатуру, а работает на Windows Phone 8. Предполагалось, что RX-100 представят на MWC в 2012 году, однако телефон был отменен по неизвестной причине. Отмечается, что на снимках изображен прототип, сделанный в Финляндии.

Девайс имеет трехдюймовый AMOLED-дисплей, два гигабайта оперативной памяти и процессор Snapdragon S4 Plus. Внешне смартфон отличается от устройств линейки Lumia и больше напоминает телефоны Е-серии, которые относятся к бизнес-сегменту.

В 2011-2012 годах Nokia начала активно сотрудничать с американским гигантом Microsoft, отказалась от поддержки собственных ОС Symbian и MeeGo, перейдя на платформу Windows Phone. Осенью 2013 года Nokia объявила о продаже своего мобильного бизнеса Microsoft. Согласно сделке, Nokia не могла выпускать смартфоны раньше IV квартала 2016 года.

В середине мая 2017 года компания HMD Global официально представила в России новые телефоны Nokia, среди которых переиздание культовой модели 3310. Старт продаж Nokia 3310 начался сразу после презентации 16 мая по цене в четыре тысячи рублей. Цена на смартфоны Nokia 3, 5 и 6 составит 10, 13 и 15 тысяч рублей соответственно. Старт продаж Nokia 3 и 5 запланирован на 15 июня, а Nokia 6 — на 30 июня.

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