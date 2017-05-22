Обнародованы фотографии и характеристики нового флагмана Nokia

Журналисты портала FrAndroid смогли протестировать новый флагман Nokia 9 с двойной камерой. Источник отмечает, что смартфон был в специальном чехле, который полностью закрывает корпус и не дает оценить дизайн.

Смартфон имеет 5,27-дюймовый экран с разрешением 2560 на 1440 точек и поддержкой функции Always On Display. Также он получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 и четыре гигабайта оперативной памяти. Смартфон работает на Android 7.1.1, а интерфейс напоминает стандартный внешний вид системы.

Также подтвердилась информация о наличии в смартфоне двойной камеры с разрешением каждого модуля 13 мегапикселей. Как и в гаджетах от Huawei, один из сенсоров монохромный, и в приложении камеры можно переключаться между ними. Однако источники отмечают, что качество снимков посредственное.

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Корпус телефона выполнен предположительно из металла. На нем находятся разъем для наушников и USB Type-C. Под экраном две сенсорные клавиши и кнопка со сканером отпечатков пальцев. Дата презентации смартфона и его цена не сообщаются.

В середине мая компания HMD Global официально представила в России новые телефоны Nokia, среди которых переиздание культовой модели 3310. Старт продаж Nokia 3310 начался сразу после презентации 16 мая по цене в 4 тысячи рублей. Цена на смартфоны Nokia 3, 5 и 6 составит 10, 13 и 15 тысяч рублей соответственно. Старт продаж Nokia 3 и 5 запланирован на 15 июня, а Nokia 6 — на 30 июня.