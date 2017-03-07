Раскрыты подробности нового флагмана Nokia

Компания HMD Global анонсирует смартфон под брендом Nokia с топовыми характеристиками. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на анонимные источники.

Смартфон получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой до 2,45 гигагерца, а также не менее четырех гигабайт оперативной памяти.

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Телефон оснастят двойной камерой и, по заявлению источника, данная система будет значительно отличаться от всего того, что выпускают конкуренты. Однако информации о диагонали экрана и прочих характеристиках на данный момент нет.

Устройство представят в июне 2017 года по цене от 580 долларов.

В конце февраля в рамках выставки MWC 2017 HMD Global анонсировала новые устройства Nokia. Среди них — смартфоны Nokia 3, 5 и 6, а также новая версия легендарного телефона 3310. Он получил 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Также устройство снабжено 2-мегапиксельной камерой и поддерживает карты памяти microSD.