Представлена новая Nokia 3310

Компания HMD Global представила новую версию легендарного телефона Nokia 3310. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с выставки MWC 2017 в Барселоне.

Новая Nokia 3310 получила 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320х240 пикселей. Также устройство снабжено 2-мегапиксельной камерой и поддерживает карты памяти microSD. По сравнению с предшественником телефон стал значительно тоньше и легче.

Видео: Nokia Mobile / YouTube

По словам производителя, одного заряда батареи хватит на 22 часа разговоров, что в 10 раз больше, чем у оригинального устройства. Особое внимание было уделено тому, что на телефоне предустановлена «Змейка» и фирменные рингтоны Nokia.

Телефон будет доступен в сером, синем, красном и желтом цветах корпуса по цене 49 евро. Дата начала продаж пока не разглашается.