Новый смартфон Nokia оказался идеальным средством для колки орехов

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В китайских соцсетях набирает популярность краш-тест нового Android-смартфона Nokia 6. Пользователи раскалывают грецкие орехи фронтальной панелью устройства, тем самым демонстрируя прочность смартфона. Флешмоб является отсылкой к многочисленным мемам, в которых телефон Nokia 3310 был представлен как самый прочный материал во Вселенной.

Nokia 6 стал первым смартфоном компании HMD Global на Android 7.0. Телефон получил 5,5-дюймовый изогнутый по краям экран с разрешением Full HD. Nokia 6 имеет восьмиядерный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 430 и четыре гигабайта оперативной памяти. Устройство выйдет только для китайского рынка и его стоимость составляет 1699 юаней (245 долларов).