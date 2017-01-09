Nokia представила первый смартфон на Android

Компания HMD Global, которая владеет правами на торговую марку Nokia, представила первое устройство на Android 7.0. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте производителя.

Телефон получил 5,5-дюймовый изогнутый по краям экран с разрешением Full HD. Nokia 6 имеет восьмиядерный 64-бит процессор Qualcomm Snapdragon 430 и четыре гигабайта оперативной памяти. Также смартфон обладает слотом для двух SIM-карт, сканером отпечатков пальцев и стерео-динамиками с поддержкой технологии объёмного звука Dolby Atmos.

Основная камера с фазовым автофокусом имеет разрешение 16 мегапикселей, а фронтальная — восемь. Аккумулятор емкостью три тысячи миллиампер-часов обеспечит до 18 часов работы в режиме разговора, 22 часа воспроизведения музыки и до 32 дней в режиме ожидания.

Продажи телефона в Китае начнутся в первой половине 2017 года по цене 1699 юаней (245 долларов).