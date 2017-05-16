Раскрыта цена Nokia 3310 в России

HMD Global официально представила в России новые телефоны Nokia, среди которых переиздание культовой модели 3310. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Старт продаж Nokia 3310 начнется сразу после презентации 16 мая. Стоимость телефона составит 4 тысячи рублей. Цена на смартфоны Nokia 3, 5 и 6 будет 10, 13 и 15 тысяч рублей соответственно. Старт продаж Nokia 3 и 5 запланирован на 15 июня, а Nokia 6 — на 30 июня.

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Оригинальная Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств. Новую версию телефона представили в феврале 2017 года на выставке MWC в Барселоне. Устройство получило 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320х240 пикселей и камеру на два мегапикселя. Также устройство поддерживает карты памяти microSD.

Ранее «Евросеть» начала преждевременные продажи Nokia 3310. Позднее информация о телефоне с сайта магазина была удалена.