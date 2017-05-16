В России раньше времени начались продажи Nokia 3310

В России начались продажи новой Nokia 3310 до официальной презентации устройства. Телефон появился на сайте «Евросети» по цене четыре тысячи рублей.

Как пояснили в пресс-службе HMD Global, которая владеет правами на торговую марку Nokia, устройство вывесили на сайте магазина раньше времени. Официальный анонс должен был состояться на мероприятии компании во вторник, 16 мая. На момент публикации материала информацию о телефоне удалили с сайта.

Скриншот «Ленты.ру»

На прошлой неделе сообщалось, что в Великобритании новая Nokia 3310 появится уже 24 мая, в Германии — 26 мая, в Нидерландах и Бельгии — 5 июня. Российские представители компании лишь отметили, что в магазины Nokia 3310 поступит во втором квартале 2017 года.

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Оригинальная Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств. Новую версию телефона представили в феврале 2017 года на выставке MWC в Барселоне. Устройство получило 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320х240 пикселей. Также устройство снабжено двухмегапиксельной камерой и поддерживает карты памяти microSD.

Устройство будет доступно в сером, синем, красном и желтом цветах корпуса по цене 49 евро.