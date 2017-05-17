Рассекречены два новых смартфона Nokia

Видео: www.gsmarena.com

В сети появился проморолик компании HMD Global с новыми смартфонами Nokia, пишет GSMArena. В видео демонстрируются Nokia 3 и 5, а также еще два устройства, которые пока не были представлены официально. Один из телефонов, который, по слухам, получит название Nokia 9 (или Nokia 7), имеет двойную камеру и глянцевую заднюю крышку. Вторым девайсом оказался Nokia 8. Он также имеет двойную камеру и сканер отпечатков пальцев.

Ранее HMD Global провела в России презентацию устройств Nokia и объявила о начале продаж переиздания культовой 3310 по цене в четыре тысячи рублей. Смартфоны Nokia 3, 5 и 6 стоят 10, 13 и 15 тысяч рублей соответственно. Старт продаж Nokia 3 и 5 запланирован на 15 июня, а Nokia 6 — на 30 июня.