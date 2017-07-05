Смартфоны Nokia получат процессор от Xiaomi

HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, подписала соглашение о сотрудничестве с Xiaomi. Об этом рассказывается в пресс-релизе на сайте Nokia.

Согласно официальному сообщению, соглашение разрешает Nokia и Xiaomi совместно использовать патенты в области мобильных и сетевых стандартов. Компании будут совместно работать над решениями для центров обработки данных и проводить изучения в области интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

Портал Gizmochina также приводит слова инсайдера, который утверждает, что в результате соглашения Xiaomi предоставит процессоры Surge S1 для нового смартфона Nokia. Также HMD Global поможет Xiaomi попасть на рынки США и других стран, добавляет источник.

Восьмиядерный Surge S1 был представлен Xiaomi в феврале 2017 года и установлен в Xiaomi Mi 5C. По результатам тестов, чип работает на уровне Qualcomm Snapdragon 625, который устанавливается в бюджетные устройства.