Торговая война США и Китая вышла на новый уровень

Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 25 процентов на импортируемые из Китая товары вступило в силу. Об этом сообщает Reuters.

Общая стоимость товаров, облагаемых пошлинами, оценивается в 34 миллиарда долларов. «Затем будут еще 16 миллиардов долларов через две недели, и затем, как вы знаете, у нас есть [пошлины на] 200 миллиардов долларов, которые находятся на рассмотрении, и затем у нас есть 300 миллиардов на рассмотрении», — сообщил Трамп.

Пекин в свою очередь уже обвинил Вашингтон в развязывании крупнейшей торговой войны в истории, а также нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО). Китайская сторона также заявила, что контрмеры в отношении США уже начали действовать.

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В середине июня сообщалось, что Китай вводит ввозную пошлину в 25 процентов на 659 наименований товаров из США. В первую очередь это коснется сельскохозяйственной продукции, автомобилей и продукции водного промысла на сумму около 34 миллиардов долларов.

Отношения Вашингтона и Пекина обострились в 2018 году после того, как США заявили о введении протекционистских мер, коснувшихся товаров из Китая. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. В ответ Китай принял меры в отношении импорта из США, что вызвало недовольство в Вашингтоне.

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