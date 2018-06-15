Трамп дал старт торговой войне с Китаем

США ввели 25-процентную импортную пошлину на китайские товары объемом в 50 миллиардов долларов в год. Об этом в пятницу, 15 июня, заявил президент США Дональд Трамп, РИА Новости.

«В свете кражи интеллектуальной собственности и технологий, а также других нечестных торговых действий Соединенные Штаты введут ввозную пошлину в 25 процентов на 50-миллиардный объем товаров из Китая, которые содержат индустриально значимые технологии», — говорится в заявлении Трампа.

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По его словам, облагаемый пошлиной импорт включает товары, связанные со стратегическим планом «Сделано в Китае-2025». План направлен на доминирование в растущих высокотехнологичных отраслях, которые будут двигателем будущего экономического роста для Китая, но повредят развитию США и других стран. «Соединенные Штаты не могут больше терпеть потерю наших технологий и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий», — заявил он.

Введение пошлин станет первым шагом в восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас наблюдается огромный дефицит США, отметил Трамп.

США будут вводить дополнительные ввозные пошлины, если КНР ответит на введенные торговые ограничения, подчеркнул американский лидер.

Ранее 15 июня Китай пообещал незамедлительно ответить на любые протекционистские меры США в торговле.

Отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона приняла протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине.

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