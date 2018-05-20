Китай и США решили отказаться от торговой войны

Китай и США достигли договоренностей по вопросам экономики и торговли, пообещав не развязывать торговую войну. Об этом заявил вице-премьер Госсовета Лю Хэ в ходе визита поездки в Вашингтон, передает Xinhua.

Лю прибыл в американскую столицу во вторник для проведения соответствующих консультаций по приглашению правительства США.

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По итогам переговоров вице-премьер отметил, что стороны договорились прекратить вводить заградительные тарифы в отношении друг друга и укрепить торговое сотрудничество в таких отраслях, как энергетика, сельхозпродукция, здравоохранение, высокотехнологичная продукция и финансы. «Такое сотрудничество является беспроигрышным, поскольку оно может способствовать качественному развитию китайской экономики, удовлетворять потребности людей и способствовать усилиям США по сокращению дефицита торгового баланса», — пояснил Лю, добавив, что Китай готов покупать товары не только из Соединенных Штатов, но и со всего мира.

18 мая стало известно, что Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на 200 миллиардов долларов.

Отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона ввела протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине.

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