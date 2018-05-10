Китай решил подкупить США в торговой войне

Китай в рамках переговоров с США по торговой войне, вероятно, предложит увеличить импорт американских товаров, чтобы избежать полноценного торгового противостояния. Переговоры пройдут в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Ожидается, что вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ, который представит Пекин на переговорах, озвучит конкретные предложения по сокращению дисбаланса в торговле с США. В частности, он представит список американских товаров, которые КНР могла бы закупать. «Представители Китая в ходе переговоров на прошлой неделе выразили готовность работать с американской стороной, чтобы сократить торговый дефицит», — отмечает газета.

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В Пекине 4 мая завершились двухдневные переговоры между США и Китаем по торговым вопросам. Ни одна из сторон не сделала официальных заявлений, однако позже стало известно, что они не смогли договориться о прекращении торговой войны. В частности, сообщалось, что США потребовали от Китая сократить торговый дефицит между двумя странами не менее чем на 200 миллиардов долларов к 2020 году (в 2017 году дефицит США в торговле с Китаем составил 375 миллиардов долларов). Несмотря на отсутствие успеха по итогам переговоров, стороны подтвердили общий настрой на решение экономических и торговых вопросов с помощью диалога.

Отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона ввела протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине.

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