Торговая война Китая и США дала неожиданный эффект

С января по апрель 2018 года товарооборот США и Китая вырос на 13,2 процента и составил 191,5 миллиарда долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Так, китайский экспорт в Соединенные Штаты вырос на 13,9 процента — до 135,9 миллиарда долларов, а импорт американской продукции в Китай увеличился на 11,6 процента — до 55,6 миллиарда долларов.

Положительное сальдо Китая (превышение экспорта над импортом) в апреле составило 22,1 миллиарда долларов, увеличившись на 43,8 процента по сравнению с мартом.

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США и Китай 4 мая не смогли договориться о прекращении торговой войны между двумя странами. Ни одна из сторон не сделала официальных заявлений после завершения переговоров. Однако, согласно документам, изученным Bloomberg, США потребовали от Китая сократить торговый дефицит между двумя странами не менее чем на 200 миллиардов долларов к 2020 году.

Отношения Вашингтона и Пекина обострились в 2018 году после того, как США ввели протекционистские меры, коснувшиеся товаров из Китая. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. В ответ Китай принял меры в отношении импорта из США, что вызвало недовольство в Вашингтоне.

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