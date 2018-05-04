Трампа припугнули новой Великой депрессией

Экономисты, в том числе лауреаты Нобелевской премии по экономике, направили президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором предупредили его о негативных последствиях протекционистской политики.

Под обращением подписались 1144 человека. Они призвали Трампа не повторять ошибок, которые привели к Великой депрессии — мировому экономическому кризису 30-х годов. Авторы письма напомнили, что в 1930 году более тысячи экономистов призывали американский Конгресс отклонить протекционистский закон Смута-Хоули о таможенном тарифе, однако власти США не послушались совета. В результате «американцам пришлось заплатить за это», сказано в обращении.

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Авторы письма отмечают, что послевоенное снижение торговых барьеров между странами стало одним из величайших достижений глобальной экономической системы. Протекционистские же меры Трампа «поднимут стоимость жизни и негативно отразятся на большинстве американских городов».

Увеличение американским правительством пошлин на ввоз товаров в США станет ошибкой, и лишь малое число людей сможет получить от подобной политики выгоду. Как сказано в обращении, такие действия не станут «хорошей почвой для мировой стабильности» и приведут к политическим последствиям для Соединенных Штатов — в частности, разрыву торговых соглашений.

США с начала 2018 года повысили пошлины на ввоз в страну панелей для солнечных батарей, стиральных машин, стали и алюминия. Вашингтон после этого обвинили в развертывании глобальной торговой войны. Европейские лидеры заявили, что Европа готова защищать собственные торговые интересы, Китай начал вводить ответные пошлины на американские товары.

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