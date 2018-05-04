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США и Китай провалили переговоры по торговой войне

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США и Китай не смогли договориться о прекращении торговой войны между двумя странами. Двухдневные переговоры проходили в Пекине и закончились 4 мая. Об этом пишет Bloomberg.

Ни американская, ни китайская стороны не сделали официальных заявлений после завершения переговоров. Однако, согласно документам, изученным агентством, США потребовали от Китая сократить торговый дефицит между двумя странами не менее чем на 200 миллиардов долларов к 2020 году. К концу 2018 года США оценивали свой торговый дефицит с Китаем в 375 миллиардов долларов. Вашингтон также поставил Пекину в качестве условий отзыв нескольких исков из Всемирной торговой организации и предоставление ежеквартальных отчетов о прогрессе в достижении совместных договоренностей.

Пекин со своей стороны потребовал от Вашингтона остановить расследование кражи американской интеллектуальной собственности компаниями из КНР, отказаться от 25-процентных пошлин на китайские товары и остановить дискриминацию китайских компаний в интересах национальной безопасности, открыть для китайских компаний рынок электронных платежей и выдать инвестиционной компании China International Capital Corp. лицензию на финансовую деятельность.

По оценке китайского агентства «Синьхуа», США и Китай все же смогли достичь согласия по некоторым аспектам переговоров. В частности, по данным агентства, стороны согласились, что стабильные отношения между странами имеют ключевое значение для Вашингтона и Пекина. Также США и КНР подтвердили общий настрой на решение экономических и торговых вопросов с помощью диалога.

Отношения Вашингтона и Пекина обострились в 2018 году после того, как США ввели протекционистские меры, коснувшиеся товаров из Китая. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. В ответ Китай принял меры в отношении импорта из США, что вызвало недовольство в Вашингтоне.

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