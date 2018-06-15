Китай нанес ответный удар в торговой войне с США

Китай вводит ввозную пошлину в 25 процентов на 659 наименований товаров из США. Как говорится в заявлении министерства финансов КНР, Пекин пошел на такой шаг в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона.

«В соответствии с Законом о внешней торговле, комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на продукцию объемом около 50 миллиардов долларов», — сообщают власти Поднебесной.

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По 545 наименованиям товаров таможенная пошлина начнет действовать 6 июля. В первую очередь это коснется сельскохозяйственной продукции, автомобилей и продукции водного промысла на сумму около 34 миллиардов долларов. О сроке установления заградительных барьеров на продукцию химической промышленности, медицинское оборудование и энергетическую продукцию будет объявлено позднее.

15 июня президент США Дональд Трамп дал старт торговой войне с Китаем, введя 25-процентную импортную пошлину на китайские товары объемом в 50 миллиардов долларов в год. По его словам, облагаемый пошлиной импорт включает товары, связанные со стратегическим планом «Сделано в Китае-2025». План направлен на доминирование в растущих высокотехнологичных отраслях, которые будут двигателем будущего экономического роста для Китая, но повредят развитию США.

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