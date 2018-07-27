Жертвами торговой войны станут любители газировки

Генеральный директор Coca-Cola Джеймс Квинси заявил о планах повысить стоимость на напитки собственного производства из-за введения президентом США Дональдом Трампом ввозных пошлин на алюминий. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Цена на сталь и алюминий растет. Растет цена и на труд», — констатировал Квинси. Он отметил, что повышение цен произойдет в середине года, но не уточнил когда именно и на сколько. Также осталось неизвестным, затронет ли это зарубежные рынкы или только США.​

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1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы. Россия и другие члены ВТО инициировали спор с США.

Однако 25 июля Евросоюз все же пошел на уступки Трампу. В частности, стороны договорились, что США начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, а европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

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