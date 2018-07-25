Евросоюз уступил Трампу в торговой войне

Евросоюз пошел на уступки президенту США Дональду Трампу, чтобы не допустить торговой войны. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник в европейской делегации.

Сообщается, что США начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, также европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США. Телеканал отмечает, что пока нет договоренности по поставкам автомобилей европейского производства на американский рынок.

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Также, по заявлению Трампа, стороны начнут переговоры по ввозным пошлинам на сталь и алюминий. «США и ЕС создали рабочую группу, чтобы достичь нулевых тарифов, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные изделия», — пояснил он.

Ранее 25 июля Трамп предложил Евросоюзу и США одновременно отказаться от пошлин, торговых барьеров и субсидий. «Это наконец можно будет назвать "Свободным рынком" и "Честной торговлей". Надеюсь, что они согласятся, мы готовы — но они нет», — написал он в своем Twitter.

1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы.

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