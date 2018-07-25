Экономика
 
Последние новости
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Сбежавшего на вертолете гангстера заметили в машине со взрывчаткой
Тайно стершего 22 тысячи твитов режиссера «Звездных войн» записали в педофилы
В России описали смерть Вселенной
Бесконечные пукающие звуки из дома пенсионера заинтересовали полицию
Украинский турист ждал помощи в Грузии и умер
Дмитрий Маликов раскрыл связанный с геями и евреями секрет успеха
Бразилец из сборной России оценил чемпионат мира
Дюжев потряс колбасой и ворвался в рэп
Новости партнеров

Подсчитаны потери России от торговых войн

Перейти в «Мою Ленту»

Международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало, что в результате торговых войн рост мировой экономики сократится в 2019 году на 0,4 процентного пункта.

«Развитие торговых противоречий, которые могут привести к новым импортным пошлинам на общую сумму в два триллиона долларов мировых торговых потоков, приведет к сокращению уровня роста мировой экономики на 0,4 процентных пункта в 2019 году, до 2,8 с 3,2 процента», — говорится в отчете агентства.

Что касается российской экономики, то Fitch прогнозирует замедление роста ВВП страны на 0,6 процентного пункта в 2019 году и на 0,7 процентного пункта в 2020 году. При этом больше всего, по мнению аналитиков, пострадают экономики США, Канады, Мексики и Южной Кореи.

В Fitch указывают, что торговые войны приведут к дополнительным расходам компаний, сокращению зарплат, а в перспективе к снижению международной торговли. На экономику Китая торговые споры повлияют в меньшей степени: агентство ожидает замедления роста ВВП этой страны только на 0,3 процентного пункта в 2019 и 2020 годах.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил пошлинами на произведенные в Европе автомобили. Сделано это будет в том случае, если переговоры с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером не увенчаются успехом.

1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы.

15 июня Вашингтон ввел ограничения уже против Китая и его товаров общим объемом 50 миллиардов долларов в год. Пекин ответил аналогичными мерами на американские товары на 34 миллиарда долларов. Через месяц к списку американских ограничений добавились 10-процентные пошлины на товары из Китая объемом 200 миллиардов долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США нанесут удар по автомобилям из Европы
Китаю предсказали взлет из-за торговой войны с США
Европа перешла в наступление в торговой войне с США
Трамп объявил торговую войну Европе
Другие материалы рубрики
Экономика00:0324 июля

На газах

Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
15:2722 июля

Сечин спрогнозировал цену на нефть к концу года

16:39Сегодня

Минспорта и Корпорация МСП поддержат МСБ в области физкультуры и спорта

23:4221 июля

МВФ раскритиковал экономическую политику Трампа

Экономика09:3024 июля

От дома до значка

Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
10:44Сегодня

Бензину предрекли умеренное подорожание

13:3324 июля

Google выдержал удар Европы

20:2116 июля

США пригрозили конкуренцией «Северному потоку-2»

Экономика00:0221 июля

Шальной куш

На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
09:38Сегодня

Аккуратным россиянам разрешат экономить на ОСАГО

19:4423 июля

Немцев призвали сдавать пустые бутылки

05:58Сегодня

Российские авиакомпании предупредили о неизбежном подорожании билетов

Россия
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Кого надо — привлечем»
Истории россиян, осужденных за лайки
Публикацию видео с пытками в ярославской колонии объяснили происками Запада
В Забайкалье началась массовая голодовка шахтеров
Тюремщиков уличили в нарушении права на общение осужденных россиянок с детьми
Осужденный за взятку экс-губернатор стал библиотекарем
Все материалы
Мир
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Сбежавшего на вертолете гангстера заметили в машине со взрывчаткой
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Подросток из Техаса решила сделать селфи с оружием и умерла
В Италии арестовали бывшего российского сенатора
Звезду Трампа в Голливуде разнесли в крошки
США пожаловались на сотни беспризорных детей
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
На белорусах поставят алкогольный эксперимент
Детская писательница назвала боксера Усика трусом и «ватаном»
Украинцам предложили плюшевого Гитлера
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Участник боев в Донбассе крикнул на Украине «Слава Украине» и попал в травмпункт
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
От дома до значка
Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Минспорта и Корпорация МСП поддержат МСБ в области физкультуры и спорта
Бензину предрекли умеренное подорожание
Google выдержал удар Европы
Аккуратным россиянам разрешат экономить на ОСАГО
Все материалы
Силовые структуры
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
Опубликовано содержание писем Чикатило
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Сотрудник ярославской колонии арестован за пытки заключенного
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
Все материалы
Наука и техника
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»«Отчетливо видна рука чекистов»
Кто на самом деле убивал Ленина
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
В России описали смерть Вселенной
«Адмирала Кузнецова» разворотят
Ракеты Ariane 5 и Falcon 9 одновременно стартовали
Найдена причина небывалой жары по всей Земле
Все материалы
Спорт
Грязно и мокро
В Финляндии устроили свой чемпионат мира. Играли полуголыми и в болоте
Эксперты оценили шансы участников РПЛ финишировать в первой тройке
Бразилец из сборной России оценил чемпионат мира
Объявлена сборная ЧМ-2018 по версии болельщиков
Назван лучший гол чемпионата мира в России
Определилось будущее Черчесова в сборной России
Неймар пробился в финал турнира по покеру
Все материалы
Культура
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
Дмитрий Маликов раскрыл связанный с геями и евреями секрет успеха
Тайно стершего 22 тысячи твитов режиссера «Звездных войн» записали в педофилы
Бойкот «Нашествия» из-за военных вызвал скандал в сети
Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» резко ответил бойкотирующим «Нашествие» группам
Все материалы
Интернет и СМИ
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Житель Москвы выставил на продажу полотенце Месси за 1,5 миллиона рублей
Реклама на ТВ станет длиннее
Звезда Instagram побоялась бегства своих слуг и прослыла рабовладелицей
Сексуальный подтекст в рекламе спрея от боли в горле разъярил женщин
Все материалы
Ценности
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Умер самый известный продавец 2014 года
Названа самая дорогая женщина в Instagram
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Определены шансы простых людей заработать на жилье знаменитостей
Все материалы
Путешествия
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
Тысячи туристов пострадали из-за отмены рейсов в Европе
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Бесконечные пукающие звуки из дома пенсионера заинтересовали полицию
Чиновница три года спала на рабочем месте
Британец обнаружил колодец в собственном доме
Девочка съела немытые фрукты и заразилась мозговыми паразитами
Все материалы
Тест обновленной Kia Optima
Выясняем, что изменилось в корейском бизнес-седане после рестайлинга
Суперкары из-за Железного занавеса
Машины-монстры из СССР и Стран Варшавского договора — кто их строил и зачем?
Монстр на каникулах
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: выбираем между городом и бездорожьем
Back in the U.S.S.R.
Фоторепортаж: один день в Советском Союзе на классическом ГУМ-Авторалли 2018
В России начались продажи обновленных Logan и Sandero
Honda Civic обзавелась девятиступенчатым «автоматом»
Умер Серджио Маркионне
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы