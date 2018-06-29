Китаю предсказали взлет из-за торговой войны с США

Торговая война США с Китаем может не навредить, а помочь азиатской стране, спровоцировав скачок ее экономического развития, считают экономисты, опрошенные CNBC.

Многочисленные заградительные пошлины, введенные Вашингтоном в отношении Китая, а потом и Евросоюза, могут привести к нарушению цепочек поставок между континентами и заставить американских партнеров переключиться на азиатский рынок, считают экономисты.

При этом положительный эффект будет обоюдным: европейские страны будут поставлять свою продукцию в Китай вместо США и сами станут для него дополнительным рынком сбыта. В итоге Пекин может существенно снизить зависимость от США.

Решающей для Пекина станет реализация масштабного проекта «Один пояс и один путь». Он был анонсирован в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином и состоит из двух этапов: Новый Шелковый путь и Морской Шелковый путь XXI века. Планируется, что торговый коридор свяжет Китай с другими странами региона, а также с Европой по суше и по морю. В частности, это позволит перевозить грузы по железной дороге за 15 дней вместо нынешних 30.

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При этом, отмечает CNBC, реализация проекта уже сталкивается с трудностями. Например, Малайзия может отказаться от уже согласованного совместного строительства железной дороги. Однако приверженность властей Китая намеченной цели по-прежнему остается непоколебимой, отметил экономист французской страховой компании Coface Карлос Казанова.

15 июня США ввели 25-процентную пошлину на ввоз китайских товаров объемом 50 миллиардов долларов в год. 25 июня президент США Дональд Трамп анонсировал введение запрета для китайских компаний на инвестиции в американский технологический сектор.

В тот же день американский производитель мотоциклов Harley-Davidson объявил о переносе части производственных мощностей за пределы США. 26 июня компания Brown-Forman, владеющая брендом виски Jack Daniels’s, предупредила о подорожании продукции для европейских потребителей. Рост цен может составить до 10 долларов за бутылку. Обе компании объяснили свои действия европейскими пошлинами на американские товары, которые были введены в ответ на действия Вашингтона.

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