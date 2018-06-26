Виски Jack Daniel’s подорожает в Европе из-за торговой войны с США

Американская компания Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel’s, может повысить цены для Евросоюза из-за введения Брюсселем 25-процентных пошлин на товары из США. Об этом во вторник, 26 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Brown-Forman Фила Линча (Phil Lynch).

По его словам, Европа является крупнейшим рынком сбыта Jack Daniel’s, и последствия введения ограничений дадут знать о себе в ближайшие несколько месяцев. Он допустил подорожание американского виски на 10 процентов.

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Накануне введения пошлин на американские товары Brown-Forman направила во Францию, Испанию, Германию и Польшу увеличенные партии алкоголя, отмечает агентство. В этих странах у компании есть собственная дистрибьюторская сеть.

25 июня агентство AP сообщило, что американский производитель мотоциклов Harley-Davidson готовится перенести часть производства за пределы страны из-за европейских пошлин, введенных в ответ на действия администрации Белого дома.

20 июня ЕС принял меры в ответ на американские пошлины. По них попали товары из США на 2,8 миллиарда евро в год. В марте нынешнего года Вашингтон ввел пошлины на импорт стали и алюминия по 25 и 10 процентов соответственно.

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