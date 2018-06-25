Harley-Davidson бросит США ради Европы

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson готовится перенести часть производства за пределы страны из-за европейских пошлин, введенных в ответ на действия администрации Белого дома, сообщает Associated Press.

«Harley-Davidson сохраняет приверженность преимущественному производству в США, которое ценится байкерами по всему миру. Расширение международной производственной сети необходимо для смягчения бремени тарифов ЕС и не является предпочтительным для компании, но это единственный вариант, позволяющий сделать мотоциклы доступными для потребителей в ЕС и поддерживать жизнеспособность европейского филиала. Европа является критическим рынком для Harley-Davidson», — говорится в сообщении компании, которое приводит агентство.

Производить за пределами США планируется мотоциклы, предназначенные для экспорта в Европу. Компания заявила, что ввозные пошлины ЕС вырастут на 25 процентов — с 6 до 31. По подсчетам Harley-Davidson, это приведет к увеличению расходов на 30-45 миллионов долларов только до конца 2018 года. В среднем цена одного мотоцикла для европейских покупателей вырастет на 2,2 тысячи долларов.

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Компания пока не будет повышать розничные цены, чтобы не допустить «немедленного негативного воздействия на продажи в Европе». Ожидается, что перенос производственных мощностей займет от девяти до 18 месяцев.

В феврале 2017 года, принимая руководство Harley-Davidson в Белом доме, президент США Дональд Трамп назвал компанию «символом нового духа Америки». Однако в январе 2018-го она вынуждена была закрыть завод в Канзас-Сити, уволив 800 сотрудников. Это было объяснено выходом США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), инициированного Трампом в прошлом году.

22 июня Еврокомиссия ввела дополнительные 25-процентные пошлины на импорт некоторых американских товаров общим объемом 2,8 миллиарда евро в год. Среди них сталь, алюминий, кукуруза, бурбон, джинсы и мотоциклы. Власти ЕС назвали свои действия ответом на протекционистскую политику Вашингтона, который с 1 июня ввел 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики.

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