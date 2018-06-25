Трамп подготовил новый удар в торговой войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен установить запрет для китайских компаний на инвестиции в технологический сектор США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Кроме того, может быть ограничен экспорт технологического оборудования в КНР. Соединенные Штаты планируют помешать Пекину воплотить в жизнь стратегию «Сделано в Китае-2025», так как, по мнению Вашингтона, она даст китайским компаниям несправедливое преимущество перед зарубежными конкурентами.

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Предполагается, что о новых ограничениях станет известно в конце нынешней недели.

15 июня президент США Дональд Трамп дал старт торговой войне с Китаем, введя 25-процентную импортную пошлину на китайские товары объемом в 50 миллиардов долларов в год. По его словам, облагаемый пошлиной импорт включает товары, связанные со стратегическим планом «Сделано в Китае-2025». План направлен на доминирование в растущих высокотехнологичных отраслях, которые будут двигателем будущего экономического роста для Китая, но повредят развитию США.

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