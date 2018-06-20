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Торговая война Китая и США подсобила «Газпрому»

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Начатая администрацией президента США Дональда Трампа торговая война с Китаем поможет укрепить позиции «Газпрома» в Европе. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Отмечается, что впервые в истории экспорт российского газа в дальнее зарубежье за первое полугодие календарного года может превысить 100 миллиардов кубометров. По оценкам экспертов, этот показатель будет достигнут практически со стопроцентной вероятностью.

В числе факторов, помимо сезонности и невысоких цен на российский газ, аналитики называют протекционистскую политику США, которая может способствовать росту уже и так достигших максимальных летних значений цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

В ответ на введенные Вашингтоном пошлины на ряд китайских товаров Пекин 15 июня объявил о возможном увеличении на 25 процентов пошлин на энергоресурсы из США. И хотя СПГ в списке отсутствует, эксперты уверены, что в случае роста цен на нефть марки Brent, это, вероятно, отразится и на ценах на газ.

Главный аналитик по рынкам СПГ S&P Global Platts Франк Конерц считает, что в сложившейся ситуации поставки СПГ в Азию станут более выгодными для производителей. Директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко в свою очередь заявил, что сегодня существует угроза дефицита СПГ, что может подтолкнуть цены еще больше вверх, в том числе и в Европе, что «Газпрому» только на руку.

В абсолютных значениях экспорт «Газпрома» в Европу с 2015-го по 2017 год вырос на 35,8 миллиарда кубометров в год, а поставки СПГ — всего на 8 миллиардов. При этом в общем объеме европейского импорта доля СПГ за тот же период снизилась с 25,14 до 15,4 процента.

«Если в результате торговых войн Китай действительно сократит импорт нефти и нарастит потребление газа, спотовые цены в Европе как минимум останутся выше 250 долларов за 1000 кубометров, а могут и продолжить свой рост. При этом премиальность азиатского рынка сохранится — большинство поставок с новых американских заводов будет уходить именно туда», — резюмировал Маринченко, отметив, что «Европа так и останется вотчиной "Газпрома"».

15 июня президент США Дональд Трамп дал старт торговой войне с Китаем, введя 25-процентную импортную пошлину на китайские товары объемом в 50 миллиардов долларов в год. По его словам, облагаемый пошлиной импорт включает товары, связанные со стратегическим планом «Сделано в Китае-2025». План направлен на доминирование в растущих высокотехнологичных отраслях, которые будут двигателем будущего экономического роста для Китая, но повредят развитию США.

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