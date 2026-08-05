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12:28, 5 августа 2026 (обновлено: 12:33, 5 августа 2026)Россия

В Госдуме назвали конфликт на Украине войной за существование России

Депутат Госдумы Чепа назвал конфликт на Украине войной за существование России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал конфликт на Украине войной за существование России. Его слова приводит РИА Новости.

«Это экзистенциальная война за существование России, за ее историю, победу в Великой Отечественной и уникальную культуру. Запад стремится нас уничтожить, как и нацисты. При этом, как и в гражданскую войну, происходит внешняя интервенция, нацеленная на развал страны изнутри», — обозначил Чепа.

Парламентарий назвал Украину орудием Запада для ведения войны против России. Чепа заявил, что история повторяется, обвинив США в попытке истощить как Россию, так и Европу с целью сохранить гегемонию.

«Эта близорукая стратегия ведет мир к хаосу. В современных условиях это еще и балансирование на грани ядерной войны, в котором вынуждают участвовать и нас», — заключил Чепа.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что большая часть предназначенной для Украины техники и вооружения находится на территории западных стран, а это значит, что вероятность военного столкновения России и НАТО есть. Депутат подчеркнул, что у стран Запада начиная с Александра Невского всегда были такие цели — нанести стратегическое поражение России и завладеть ее богатствами.

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