Депутат Госдумы Чепа назвал конфликт на Украине войной за существование России

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал конфликт на Украине войной за существование России. Его слова приводит РИА Новости.

«Это экзистенциальная война за существование России, за ее историю, победу в Великой Отечественной и уникальную культуру. Запад стремится нас уничтожить, как и нацисты. При этом, как и в гражданскую войну, происходит внешняя интервенция, нацеленная на развал страны изнутри», — обозначил Чепа.

Парламентарий назвал Украину орудием Запада для ведения войны против России. Чепа заявил, что история повторяется, обвинив США в попытке истощить как Россию, так и Европу с целью сохранить гегемонию.

«Эта близорукая стратегия ведет мир к хаосу. В современных условиях это еще и балансирование на грани ядерной войны, в котором вынуждают участвовать и нас», — заключил Чепа.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что большая часть предназначенной для Украины техники и вооружения находится на территории западных стран, а это значит, что вероятность военного столкновения России и НАТО есть. Депутат подчеркнул, что у стран Запада начиная с Александра Невского всегда были такие цели — нанести стратегическое поражение России и завладеть ее богатствами.