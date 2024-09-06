Китай решил подать иск в ВТО против еще одной страны

Bloomberg: Китай подаст иск в ВТО против Канады из-за пошлин на электрокары

Китай собрался подать иск против Канады во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом Пекин пытается оспорить 100-процентные пошлины, которые ввела Оттава на китайские электрокары, сталь и алюминий. В КНР охарактеризовали такие шаги как торговый протекционизм, который искажает мировые цепочки поставок.

Отмечается, что КНР жалуется в ВТО на пошлины его торговых партнеров уже третий раз. В марте 2024 года он подавал иск против США, а в августе — против Европейского союза.

Кроме того, есть данные, что Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта рапса из Канады.

Ранее сообщалось, что в иске против Европейского союза Китай заявил, что пошлины ЕС на электромобили из КНР не имеют «фактической и правовой основы». В Пекине уверены, что эти ограничения нарушают правила ВТО и подрывают сотрудничество в области борьбы с изменениями климата.