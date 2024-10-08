Китай ответил на введенные Европой пошлины против электромобилей

Китай обложил бренди из Европы пошлинами в 30,6-39 %

В ответ на введение ЕС тарифов на электромобили из Китая страна с 11 октября начнет взимать с европейских поставщиков «гарантийную сумму», а де-факто пошлину в размере от 30,6 до 39 процентов. Об этом со ссылкой на министерство коммерции КНР сообщает ТАСС.

Антидемпинговое расследование в отношении бренди из ЕС Китай запустил в начале года. По его итогам в стране пришли к выводу, что европейский алкоголь продавался по заниженным ценам, что «грозило существенным ущербом» местным производителям алкоголя.

Еще до принятия соответствующего решения СМИ писали, что в случае введения высоких пошлин миллионы бутылок французского коньяка могут остаться непроданными. Его производители рассчитывали, что власти поднимут вопрос во время майского визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина.

Франция, в отличие от Германии, направляющей в Китай треть своих поставок авто, вошла в число 10 из 27 стран Евросоюза, которые поддержали введение пошлин на китайские электромобили. Новые тарифы, как ожидается, будут добавлены к уже действующей ставке 10 процентов. Их дополнительные уровни составят от 7,8 процента для Tesla до чуть более 35 процентов в случае с SAIC.