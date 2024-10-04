Европа поддержала введение пошлин на китайские электромобили 10 голосами из 27

Страны ЕС 10 голосами против 5 поддержали пошлины на китайские электромобили

Еврокомиссия заявила, что страны ЕС поддержали введение пошлин на производящиеся в Китае электромобили. При этом, как пишет Bloomberg, за соответствующее решение проголосовали только 10 стран из 27 при пяти голосах против и 12 воздержавшихся.

Отмечается, что новые тарифы, как ожидается, будут добавлены к уже действующей ставке 10 процентов. Их дополнительные уровни составят от 7,8 процента для Tesla до чуть более 35 процентов в случае с SAIC.

Против шага, который очевидно приведет к усилению напряженности между Брюсселем и Пекином, проголосовали Германия, Венгрия, Мальта, Словакия и Словения, поддержали его Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Ирландия, Дания, Болгария, Эстония, Латвия и Литва. На фоне этого, а также большого количества воздержавшихся стран в ЕК заявили о намерении вместе с Китаем продолжить поиск «полностью совместимого с ВТО» решения.

Временные пошлины против китайских электромобилей Еврокомиссия ввела 4 июля, затем их размер были уточнены в августе.

В КНР неоднократно и жестко высказывались против действий Евросоюза, чье расследование в отношении субсидий на китайские электромобили, лежащее в основе принимаемых решений, там называют типичным примером протекционизма.

Отмечается, что от экономической холодной войны, которая, как заявляют в проголосовавших против введения пошлин странах, может начаться между Китаем и ЕС, сильнее всего пострадают немецкие автопроизводители, включая Volkswagen, Mercedes и BMW, поскольку на китайский рынок приходится примерно треть их продаж. На фоне этого против пошлин выступили как сами они, так и ФРГ на государственном уровне.