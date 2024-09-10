Tesla добилась от Евросоюза снижения пошлин на произведенные в Китае машины

Bloomberg: Евросоюз снизит пошлину для произведенных в КНР электромобилей Tesla

Пошлины на производящиеся в Китае электромобили Tesla, которые, как ожидается, начнут действовать с ноября, снизят с ранее озвученных 9 до 7,8 процента, пишет Bloomberg, отмечая что официально о таком решении пока не объявлялось.

По данным источников агентства, соответствующего решения удалось добиться в связи с новой информацией, полученной ЕС от компании.

Согласно прежней версии, которую еще должны утвердить государства-члены сообщества, остальных производителей ожидают сборы, установленные на более высоких отметках — 17 процентов для BYD, 19,3 процента — для Geely, 36,3 процента — для SAIC. По данным СМИ, теперь максимальную планку планируется снизить до 35,3 процента.

Отмечается, что ставки могут и дальше корректироваться «по мере продолжения переговоров между ЕС и соответствующими сторонами и по мере появления новой информации». В любом случае принятые ставки введут в дополнение к существующим десятипроцентным пошлинам, с которыми в настоящее время сталкиваются экспортеры из КНР.

Более низкую ставку для Tesla ранее объясняли тем, что «Пекин, похоже, предоставляет меньше субсидий компаниям, принадлежащим иностранцам». Именно помощью, которую автопроизводители получают от государства, в Европе объясняют свои действия, против которых в Китае энергично протестуют. Официальный Пекин называет расследование Евросоюза в отношении субсидий на китайские электромобили «типичным примером протекционизма».